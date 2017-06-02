70% крымчан доступно украинское телевидение

Жители Крымского полуострова на данный момент имеют возможность смотреть украинские телеканалы при помощи спутника.
Так, примерно 70 процентов украинских граждан, живущих сейчас на оккупированном полуострове, вполне могут просматривать украинские телеканалы, используя для этого спутник. Про это сегодня рассказала министр инфополитики страны – Э. Джеппар.
Согласно ее заявлению – сейчас желанием Кремля является отрезать полуостров от всего мира, чтобы люди были зомбированы, не могли сопротивляться. Но все же большинство жителей Крыма имеют доступ к СМИ Украины – подчеркнула Джеппар.
Как сообщал УРА-Информ, ранее в Украине был запрещен очередной российский телеканал.