12:55 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Замечены новые факты хищения террористами горючего

В подразделениях террористов востока на данный момент недостает горючего.

Замечены новые факты хищения террористами горючего

Таким образом, сейчас нехватка горючего фиксируется на уровне до двух тонн. Во многих подразделениях террористов на востоке замечают кражи горюче-смазочных материалов, причем воруют боевики горючее в довольно крупных объемах. Сегодня эти сведения распространило ГУ разведки Минобороны в соцсети.

К примеру, по итогам проведенной не так давно проверки заправки техники горючим в одном из полков заметили отсутствие горючего. Причем недостаток дизельного топлива составил до двух тонн, на складах же недостает немалого количества моторного масла.

Как сообщал УРА-Информ, на Тернопольщине ребенок отравился горючим.


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