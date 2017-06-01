Замечены новые факты хищения террористами горючего

Таким образом, сейчас нехватка горючего фиксируется на уровне до двух тонн. Во многих подразделениях террористов на востоке замечают кражи горюче-смазочных материалов, причем воруют боевики горючее в довольно крупных объемах. Сегодня эти сведения распространило ГУ разведки Минобороны в соцсети.

К примеру, по итогам проведенной не так давно проверки заправки техники горючим в одном из полков заметили отсутствие горючего. Причем недостаток дизельного топлива составил до двух тонн, на складах же недостает немалого количества моторного масла.

Как сообщал УРА-Информ, на Тернопольщине ребенок отравился горючим.