08:15 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167020:Polishuk

Во Львове объявили день траура по Любомиру Гузару

В четверг, 1 июня, во Львове объявлен траур.

Во Львове объявили день траура по Любомиру Гузару

Львовьяне будут чтить память бывшего предстоятеля Украинской грекокатолической церкви Любомира Гузара. Как сообщает пресс-служба городской рады, соответствующее распоряжение подписано накануне.

Следовательно, будут вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущен государственный флаг на всех административных зданиях. Также рекомендуется ограничить проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший предстоятель Украинской грекокатолической церкви кардинал Любомир Гузар скончался в среду в 18.30 на 85-м году жизни. Он умер после тяжелой болезни.


 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив