Во Львове объявили день траура по Любомиру Гузару

Львовьяне будут чтить память бывшего предстоятеля Украинской грекокатолической церкви Любомира Гузара. Как сообщает пресс-служба городской рады, соответствующее распоряжение подписано накануне.

Следовательно, будут вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущен государственный флаг на всех административных зданиях. Также рекомендуется ограничить проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший предстоятель Украинской грекокатолической церкви кардинал Любомир Гузар скончался в среду в 18.30 на 85-м году жизни. Он умер после тяжелой болезни.