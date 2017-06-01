В Украине первый день лета будет теплым и с грозами

Вместе с тем кратковременные дожди переместятся на юго-восточную половину страны. Тут пройдут грозы, местами град и шквалы в 15-20 метров на секунду. На остальной территории страны буде сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура днем опустится до 18-24 градусов со знаком плюс.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-13 теплых градусов. Днем будет не больше 20-22 градусов.

На западе Украины также сухо. Только на Закарпатье местами возможен небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 6-14 градусов выше нуля. Днем будет от 18 до 24 теплых градуса.

На севере страны в четверг без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 14 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-23 градусов.

В центре страны днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 теплых градусов. Днем будет от 19 до 25 градусов.

На востоке кратковременный дождь, гроза, местами град. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-29 градуса.

На юге Украины также дожди и грозы, местами град. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 19 градусов. Днем будет жарко до 23-29 градусов.

В Крыму днем местами кратковременный дождь, гроза, местами град. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.