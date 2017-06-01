В Украине из-за жары ограничили движение грузовиков

Об этом в четверг, 1 июня, сообщил пресс-центр Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Согласно сообщению, начиная с десяти часов утра и до десяти часов вечера, если температура воздуха будет превышать 28 градусов, водители фур не должны выезжать на трассы и дороги.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности как водителей, так и сохранения украинских автодорог, - заверили в ведомстве, добавив, что именно высокая температура воздуха и большой вес груза приводят к наибольшим разрушениям асфальтобетонных покрытий. В ГосЧС также отметили, что асфальтовое покрытие нагревается на 15 градусов больше чем воздух, поэтому тяжеловесный транспорт может легко повредить автодороги.

Общая сумма убытков, которые наносят недобросовестные водители грузовиков, ежегодно достигает трех миллиардов гривен, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики обещают в первый летний месяц температуру воздуха на уровне от 24 до 30 градусов выше нуля, преимущественно без осадков.