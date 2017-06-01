В США ужесточили правила выдачи виз на въезд в страну

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Таким образом, должностные лица могут запросить имена профилей в соцсетях за пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов. Также могут запросить биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий.

Как отмечается, новые анкеты для проверки потенциальных гостей США были одобрены 23 мая Управлением по вопросам управления и бюджета.

Кроме того, данные вопросы будут препятствовать притоку иностранных студентов и ученых в США.

К слову, соответствующие поля для заполнения не являются обязательными, однако такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел России оценили возможные последствия введения визового режима с Украиной.