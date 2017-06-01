12:50 01.06.2017 | Общество | Новости
100167049:labazovych

В США ужесточили правила выдачи виз на въезд в страну

Власти Соединенных Штатов Америки в ближайшие время планируют ввести новые правила для выдачи американских виз. Например, администрация Белого дома предлагает указать имена, под которыми заявитель зарегистрирован в соцсетях.

 

В США ужесточили правила выдачи виз на въезд в страну

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Таким образом, должностные лица могут запросить имена профилей в соцсетях за пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов. Также могут запросить биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий.

Как отмечается, новые анкеты для проверки потенциальных гостей США были одобрены 23 мая Управлением по вопросам управления и бюджета.

Кроме того, данные вопросы будут препятствовать притоку иностранных студентов и ученых в США.

К слову, соответствующие поля для заполнения не являются обязательными, однако такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел России оценили возможные последствия введения визового режима с Украиной.

 

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив