В США ужесточили правила выдачи виз на въезд в страну

Власти Соединенных Штатов Америки в ближайшие время планируют ввести новые правила для выдачи американских виз. Например, администрация Белого дома предлагает указать имена, под которыми заявитель зарегистрирован в соцсетях.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Таким образом, должностные лица могут запросить имена профилей в соцсетях за пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов. Также могут запросить биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий.
Как отмечается, новые анкеты для проверки потенциальных гостей США были одобрены 23 мая Управлением по вопросам управления и бюджета.
Кроме того, данные вопросы будут препятствовать притоку иностранных студентов и ученых в США.
К слову, соответствующие поля для заполнения не являются обязательными, однако такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел России оценили возможные последствия введения визового режима с Украиной.