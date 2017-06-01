В Донецкой области на взятке попался прокурор - ВИДЕО

Чиновник попался на взятке. Он требовал от гражданина три тысячи гривен и за эти деньги обещал не открывать уголовное дело в отношении заявителя за ненадлежащее исполнение последним своих служебных обязанностей.

Как сообщает в четверг, 1 июня, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сегодня заявитель через посредника передал указанную сумму взятки сотруднику прокуратуры, оставив деньги в ящике стола. Деньги обнаружили следователи.

Вся сумма была изъята, а взяточник- задержан. Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкассах полиция и сотрудники прокуратуры задержали заведующего отделением областной больницы. Врач попалась на взятке в десять тысяч гривен.

За эти деньги медицинский работник обещала выдать выписки из истории болезни и консультационного листа для последующего оформления соответствующей группы инвалидности.