В Черкасской областной задержан завотделением больницы - ФОТО

Врач попалась на взятке в десять тысяч гривен. За эти деньги медицинский работник обещала выдать выписки из истории болезни и консультационного листа для последующего оформления соответствующей группы инвалидности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, правоохранители разоблачили противоправную схему получения неправомерной выгоды заведующей отделением коммунального учреждения "Черкасская областная больница Черкасского областного совета.

Завотделением была задержана непосредственно во время получения части оговоренных суммы. Против нее открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас суд решает вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 31 мая, полиция Киевской области задержала главного специалиста отдела контроля за использованием и охраной земель главного управления Госгеокадастра. Чиновник ведомства попался на горячем при получении взятки в 200 тысяч гривен. За эти деньги он обещал сменить целевое назначение 35-ти земельных участков в пригороде столицы.