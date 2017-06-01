05:00 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы летом планируют отдыхать за границей – опрос

По итогам недавно проведенного опроса украинских СМИ многие украинцы планируют отдохнуть в этом году за границей.

Украинцы летом планируют отдыхать за границей – опрос

Так, многие из опрошенных хотели бы отправиться для отдыха именно в Италию. Многие столичные жители отметили, что отправляются отдыхать в горной местности. А некоторые из опрошенных выбрали для себя дальние странствия – по причине того, что в нашей стране просто нет сервиса. Потому люди отмечают, что отправятся отдыхать в основном на море в другие страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве для отдыха людей планируется открыть сразу 11-ть пляжей. Эти данные были ранее распространены в КГГА. Восемь из этих пляжей откроют в Днепровском районе.


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