Депутат Киевсовета семь лет не платит по кредитам около 5 млн грн – СМИ

Депутат Киевского городского совета, член фракции ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко в течение семи лет не обслуживает банковский кредит на сумму более 2,6 млн. грн., а также не отдает долги частному лицу на сумму более 2,2 млн грн. Соответствующие документы исполнительной службы опубликованы в рамках расследования сайта Апостроф.

Подання на обмеження 1-9

«Проблемный кредит в банке «Форум», долг по которому составляет более 2,6 млн грн., Игорь Мирошниченко взял еще в 2006 году (110-метровая квартира на просп. Бажана находится в ипотечном залоге в соответствии с договором №8263 от 22.12.2006 года, но она не была предметом покупки: Мирошниченко купил ее еще в 2005 году). Согласно решению Дарницкого райсуда от 28 декабря 2010 года , кредит в сумме $265,4 тыс. был взят «на потребительские цели» в декабре 2006 года под 13,9%, в марте 2009 года банк поднял ставку до 15%. Кредит перестал обслуживаться в средине 2010 года», - пишет издание.

В 2012 году было начато исполнительное производство. Ссылаясь на материалы дела, издание пишет, что Мирошниченко уже на следующий день после получения извещения об исполнительном производстве подарил земельный участок площадью около 10 соток сестре Татьяне.

Всего за время производства Мирошниченко перечислил банку чуть более 1200 грн. При этом регулярно летал за границу, что становится понятно из ответов на запрос исполнителя, который подготовила Госпогранслужба.

«Осенью 2014 года «Свобода» не прошла в новый парламент по спискам, поэтому Мирошниченко официально стал безработным, тем не менее, понемногу оплачивая долги. Похожая история произошла у Мирошниченко со своим знакомым - коллегой по телевидению. В 2012 году он взял взаймы денег у знакомого, причем сумма была немалой. Когда Мирошниченко перестал выплачивать долг, знакомый подал в суд о взыскании средств, выиграл его и дело дошло до исполнительного производства. В общей сложности "набежало" более 2,2 млн грн. по частному долгу. Интересно, что согласно решению Дарницкого райсуда по делу о признании этого долга , Игорь Мирошниченко отказывался признавать заем, поскольку его правомочность… оспаривала жена депутата», - отмечает автор статьи.

По данным издания, не получив в январе 2016 года решения об ограничении экс-депутату – и к тому моменту уже депутату Киевсовета – права на выезд за границу, следователь обратился к местному управлению Нацполиции, чтобы те организовали принудительный привод должника.

Согласно официальной декларации политика, у него достаточно средств, чтобы рассчитаться по кредитам не портить имидж ни себе, ни собственной партии, пишет издание. В частности, у Игоря Мирошниченко в пользовании 2 автомобиля BMW–X5 и GT530d.

«Доходы Мирошниченко за 2016 год: у самого Игоря – 318 тыс. грн от предпринимательства (около 1 тыс. долларов в месяц), у жены Яны – 270 тыс грн. щедрого «подарка» от отца Василия Григорьевича Левицкого. Наличными семья официально хранит 87 тыс. долларов США (2,3 млн грн.), еще 32 тыс. грн. – на депозите. Вполне достаточно, чтобы хотя бы начать рассчитываться за деньги, взятые в долг у банка «Форум» и активиста. Но Мирошниченко этого не делает», - пишет издание.