Россия блокирует механизм поиска пропавших без вести, - Ирина Геращенко

Сейчас проблема состоит не в его создании, а в том, что Российская Федерация категорически отказывается предоставлять своих экспертов в механизм по поиску пропавших без вести. Об этом в четверг, 1 июня, в Киеве журналистам сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она также подчеркнула, что так Россия и граждане, которых российская власть послала на Донбасс воевать с перешитыми шевронами, показывают свое настоящее отношениек этому вопросу.

Геращенко также напомнила, что Украина настаивает на создании механизма по поиску пропавших без вести с привлечением экспертов Красного Креста, с привлечение российских и украинских экспертов, с приглашением представителей так называемых "республик", - напомнила она.

При этом народный депутат отметила, что на сегодняшний день в списках, которые составила Служба безопасности Украины числится 408 человек, которые считаются пропавшими без вести. Для того, чтобы выяснить судьбу этих людей, часть из которых пропали после трагических событий под Иловайском и Дебальцево, нужен допуск на эти территории международных гуманитарных миссий, - пояснила он, добавив, что поиск пропавших без вести является гуманитарным вопросом и его не стоит политизировать.

Напомним как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко сообщила, что в неволе у боевиков на оккупированной части Донбасса находится 121 человек. Это те люди о которых нам известно. Их незаконно удерживают в плену, - пояснила она.