Обама купил дом в Вашингтоне за восемь миллионов долларов - ФОТО

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, в доме девять спален и восемь ванных комнат.

Также стало известно, что экс-президент США Барак Обама вместе со своей женой задержатся еще минимум на 2,5 года.

Это связано с тем, что их младшая дочь еще учится в школе. К слову, девушка уже в сентябре пойдет в предпоследний класс.

Поэтому, для супругов было вполне оправданным купить дом, а не арендовать.

Стоить отметить, что Барак Обама занимал пост президента США в 2009-2017 годах

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее экс-президент США Барак Обама призвал членов Конгресса не отменять реформу здравоохранения Obamacare, которая была принята в 2010 году.