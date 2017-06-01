На Киевщине разоблачена наркогруппировка

Так, недавно служащие СБУ вместе с работниками прокуратуры прекратили в регионе функционирование наркогруппировки. Ее участники торговли контрабандным кокаином, а также экстази. Про это передает служба СБУ сегодня.

Правоохранители сумели выяснить и то, что ранее организовали этот нелегальный бизнес пару жителей столицы. Наркодельцы сбывали наркотики киевлянам и жителям других городов. При обыске были выявлены "тяжелые" наркотики, которые на Киевщину привозили из Европы. Во время обыска было изъято примерно сто граммов кокаина и прочие наркотики.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле на Николаевщине оказалась устранена сеть по сбыту амфетамина.