16:02 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине разоблачена наркогруппировка

Злоумышленники на Киевщине торговали кокаином и прочими наркотиками.

На Киевщине разоблачена наркогруппировка

Так, недавно служащие СБУ вместе с работниками прокуратуры прекратили в регионе функционирование наркогруппировки. Ее участники торговли контрабандным кокаином, а также экстази. Про это передает служба СБУ сегодня.

Правоохранители сумели выяснить и то, что ранее организовали этот нелегальный бизнес пару жителей столицы. Наркодельцы сбывали наркотики киевлянам и жителям других городов. При обыске были выявлены "тяжелые" наркотики, которые на Киевщину привозили из Европы. Во время обыска было изъято примерно сто граммов кокаина и прочие наркотики.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле на Николаевщине оказалась устранена сеть по сбыту амфетамина.


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