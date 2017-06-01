На Черниговщине задержали пять грузовиков с львовским мусором - ФОТО

В кузовах каждой машины обнаружен львовский мусор. Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции правоохранители заметили грузовики еще возле села Новая Басань Бобровицкого района, на трассе "Киев-Сумы".

Номера на машинах были западных областей. При проверке документов у водителей, выяснилось, что в контейнерах находятся бытовые отходы из города Львова. Согласно товарно-транспортным накладным, груз следовал в Днепропетровскую области.

Пока разбирались с грузовиками, из темноты вынырнули еще три трейлера. Эти машины тоже оказались загружены львовским мусором. Водители отметили, что везут мусор в Киевскую область. Отправителем всех пяти грузовиков, согласно документам, является одна и та же фирма. В контейнере каждого авто - по 20 тонн отходов.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Загрязнение или порча земель. Готовится ходатайство в суд об аресте автомобилей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 28-е мая в городе Львов мусор пока что еще не вывезли с 310-ти площадок. Речь мдет о площадках, которые относятся к жилому фонду. Это значит, что мусор пока что не вывезен с 25 процентов общего числа площадок. Эти сведения распространило управление жилхозяйства Львовского горсовета.