Львовская прокуратура разоблачила преступную схему вывоза мусора

Следователи прокуратуры установили, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из города Львова предоставляли услуги по захоронению отходов созданные в конце 2016 года, ряд предприятий в городе Днепр. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Львовской области, эти предприятия не имеют ни техники, ни полигонов твердых бытовых отходов, у них нет также транспортных средств, необходимых для захоронения отходов и они не обладают недвижимостью и не имеют наемных работников.

Вместе с тем учредителями, руководителями и бухгалтерами этих предприятий являются лица, которые даже не знали о существовании этих предприятий, а также лица, которые получили денежные средства за участие в регистрации фиктивных предприятий.

Следователи также выяснили, что после трагедии на Грибовицкой свалке и по состоянию на сегодняшний день перевозчики подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятии и захоронении отходов, на основании чего получали средства из городского бюджета Львова.

Таким образом, перевозчики незаконно сбрасывали мусор в не отведенных для этого местах на всей территории Украины. Полиция провела 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей и изъяла документы, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника. Открыто уголовное дело и решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Черниговской области обнаружила пять грузовиков с львовским мусором в районе села Новая Басань Бобровицкого района, на трассе "Киев-Сумы".