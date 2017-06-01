Львовская прокуратура разоблачила преступную схему вывоза мусора

Львовские правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали незаконные схемы по вывозу мусора из города Львов.
Следователи прокуратуры установили, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из города Львова предоставляли услуги по захоронению отходов созданные в конце 2016 года, ряд предприятий в городе Днепр. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Львовской области, эти предприятия не имеют ни техники, ни полигонов твердых бытовых отходов, у них нет также транспортных средств, необходимых для захоронения отходов и они не обладают недвижимостью и не имеют наемных работников.
Вместе с тем учредителями, руководителями и бухгалтерами этих предприятий являются лица, которые даже не знали о существовании этих предприятий, а также лица, которые получили денежные средства за участие в регистрации фиктивных предприятий.
Следователи также выяснили, что после трагедии на Грибовицкой свалке и по состоянию на сегодняшний день перевозчики подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятии и захоронении отходов, на основании чего получали средства из городского бюджета Львова.
Таким образом, перевозчики незаконно сбрасывали мусор в не отведенных для этого местах на всей территории Украины. Полиция провела 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей и изъяла документы, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника. Открыто уголовное дело и решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении в совершении уголовных преступлений.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Черниговской области обнаружила пять грузовиков с львовским мусором в районе села Новая Басань Бобровицкого района, на трассе "Киев-Сумы".