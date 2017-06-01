Любомира Гузара похоронят 5 июня в Киеве

Похороны состоятся в понедельник, 5 июня. Как сообщает департамент информации УГКЦ, Архиерейская Божественная литургия с чином похорон блаженнейшего Любомира начнется в 11 часов утра в патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

Вместе с тем, нынешний глава УГКЦ Святослав Шевчук сделает официальное заявление по поводу смерти Любомира Гузар в четверг, 1 июня, в 10 часов утра. Также будет сообщено о распорядке похоронных богослужений.

Напомним, бывший предстоятель УГКЦ, кардинал Любомир Гузар скончался 31 мая на 85 году жизни, после тяжелой болезни.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня во Львове объявлен траур в память о кардинале Любомире Гузаре, который был почетным гражданином этого города.