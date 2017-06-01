11:17 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Корректировщик огня "ДНР" приговорен к восьми годам заключения

Житель н.п. Марьинка недавно получил приговор – восемь лет заключения.

Корректировщик огня

Данный приговор был вынесен по причине сотрудничества мужчины с боевиками ДНР – он являлся у них ранее корректировщиком огня – передали сегодня в прокуратуре Донетчины. Таким образом – начиная с 2015-го года согласно своей инициативе человек начал работать с боевиками.

Он выполнял передачу сведений про численность и размещение ВСУ, которые принимают в АТО участие. Террористы же применяли полученные сведения для обстрела позиций украинских бойцов. В итоге корректировщик обстрелов получил восемь лет тюрьмы.

Как сообщал УРА-Информ, в течение 24-ех часов террористы 35-ть раз обстреливали позиции украинских бойцов.


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