Холодницкий направлены в ГПУ представления на двух депутатов

Документы были подписаны вчера. САП снова направил соответствующие представления генеральному прокурору.

Об этом в четверге, 1 июня, сообщил журналистам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. При этом он не стал уточнять, готовятся ли новые представления на снятие неприкосновенности с других народных депутатов.

Вместе с тем Холодницкий выразил недоумение тем, что к качеству подготовленных представлений были высказаны претензии и заверил, что по состоянию на минувший понедельник никаких претензий к качеству представлений не было. Они появились позже, - пояснил глава САП, добавив, что в представление были стилистические замечания и они были исправилены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратура Украины подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова, Евгения Дейдея и Андря Лозового. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов и сборов", "Декларирование недостоверной информации" и "Незаконное обогащение".

23 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что после изучения материалов трех представлений на народных депутатов в "части фактажа", было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие с них депутатской неприкосновенности. После чего Бобов заявил, что перечислил в государственный бюджет все средства, которые требовали правоохранительные органы.