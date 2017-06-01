Более 2,7 млн детей в мире живут в интернатах, - ЮНИСЕФ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, из 100 тысяч детей в приютах находятся 120.

Тем не менее в Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего. В свою очередь из 100 тысяч детей в интернатах и детских домах живут 666 человек.

По словам директора по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиуса Уильямса, в приютах дети, которые и так уязвимы из-за разделения с семьей сталкиваются с повышенным риском насилия. Также подобные изнасилования повлияют на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие, подчеркнул Уильямс.

Поскольку, во многих странах нет точной информации, сколько детей живут в частных учреждениях, то соотвественно организация обратилась к правительствам с просьбой предоставить подобные сведения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число детей, которые стали беженцами начиная с 2010-го возросло впятеро.