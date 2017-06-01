Боевики за сутки 35 раз открывали огонь по украинским позициям

В результате таких действий ранения получили двое военнослужащих. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, несмотря на то, что интенсивность вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии разграничения несколько снизилась, противник все же 35 раз применяли различное оружие против украинских войск. При этом дважды противник применял запрещенные минского соглашениями артиллерийские системы.

Так, по данным штаба, на приморском направлении было зафиксировано 15 обстрелов и в основном обстрелы велись с наступлением сумерек. Тут боевики из крупнокалиберных минометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты ВСУ под Красногоровкой. Рядом, в районе Марьинки, боевики также применяли минометы и гранатометы. Там же вел огонь вражеский снайпер.

На донецком направлении боевики зачастую применяли оружие на подступах к Авдеевке. В южном и восточном пригородах этого населенного пункта противник бил по позициям ВСУ из стрелкового оружия и гранатометов. Один из опорных пунктов сил АТО достаточно интенсивно был обстрелян из минометов, в том числе калибра 120-мм. Северо-восточнее зафиксировано по одному нарушению боевиками условий неприменении оружия зафиксировано в районе Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого. Там боевики применяли пехотное вооружение.

На луганском направлении зафиксировано восемь обстрелов. Так начиная с шести часов вечера и до полуночи боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Новозвановки и станции Донец. Возле Крымского также вела огонь вражеская БМП.

Напомним, Начиная с нуля часов четверга, 1 июля, боевики дважды нарушали "режим тишины".