07:29 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики с начала суток дважды нарушили режим тишины

Начиная с нуля часов четверга, 1 июля, боевики дважды нарушали "режим тишины".

Боевики с начала суток дважды нарушили режим тишины

Противник открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Антона Мироновича.

По его словам, за первую ночь с момента нового "перемирия" снайпер боевиков стрелял в районе Павлополя, а СПГ незаконных вооруженных формирований использовали в районе Широкино.

Напомним, стороны конфликта на Донбассе согласовали вступление в силу с полуночи 1 июня 2017 года режима прекращения огня.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг Вооруженные силы Украины будут придерживаться режима тишины. Вместе с тем украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляет, что в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных сил Украины будут в любой момент готовы применить оружие.


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