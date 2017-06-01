Боевики не пустили членов миссии ОБСЕ через блокпост

Таким образом, недавно террорист не дал возможности членами миссии пройти через блокпост – террористы ДНР просто не пустили наблюдателей ОБСЕ сквозь блокпост. Который находится в поселке Казацкое. Эти данные есть в отчете миссии ОБСЕ от 31-го мая 2017 г.

Таким образом - вооруженный мужчина не дал возможности патрулю миссии пройти сквозь блокпост села Казацкое – в 40-ка километрах от Мариуполя. Миссия сообщила про это – также сказано в сообщении. Также сообщается и о том, что вооруженный террорист сообщил наблюдателям, что безопасность миссии не гарантирована.

Как сообщал УРА-Информ, в мае решили ограничить деятельность ОБСЕ на востоке.