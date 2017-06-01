12:34 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики не пустили членов миссии ОБСЕ через блокпост

Вооруженный террорист на востоке не дал возможности членам миссии ОБСЕ пройти через блокпост.

Боевики не пустили членов миссии ОБСЕ через блокпост

Таким образом, недавно террорист не дал возможности членами миссии пройти через блокпост – террористы ДНР просто не пустили наблюдателей ОБСЕ сквозь блокпост. Который находится в поселке Казацкое. Эти данные есть в отчете миссии ОБСЕ от 31-го мая 2017 г.

Таким образом - вооруженный мужчина не дал возможности патрулю миссии пройти сквозь блокпост села Казацкое – в 40-ка километрах от Мариуполя. Миссия сообщила про это – также сказано в сообщении. Также сообщается и о том, что вооруженный террорист сообщил наблюдателям, что безопасность миссии не гарантирована.

Как сообщал УРА-Информ, в мае решили ограничить деятельность ОБСЕ на востоке.


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