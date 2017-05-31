17:35 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВСУ могут вывести российские войска к границе за 5-6 дней – Нардеп

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявил, что РФ и боевики Донбасса боятся наступления украинской армии. А также оценил за сколько дней украинские военные "прижмут" оккупантов обратно к границе.

ВСУ могут вывести российские войска к границе за 5-6 дней – Нардеп

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

В сообщении говорится, что страх российской армии виден по оборудованию укрепрайонов в глубоком тылу незаконных вооруженных формирований.

По словам депутата, в  Новоазовском направлении еще год назад были оборудованы два полноценных укрепрайона, то есть района обороны. А сегодня такие же районы обороны создаются в глубоком тылу, фактически, у боевиков.

Также нардеп сказал, что боевики опасаются, что украинские войска "двумя ударами" вытеснят их на территорию России. А после он добавил, что в зоне АТО украинская армия обладает численным преимуществом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы самовольно занимают жилье людей, выехавших из зоны АТО.


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