Во вторник на Донбассе погиб один военный, пятеро получили ранения

Боевики 44 раза открывали огонь, как по позициям украинских военных на Донбассе, так и по мирным населенным пунктам. В результате таких действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, вчера на приморском направлении противник в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов. С наступлением сумерек враждебные вооруженные провокации открыли огонь из

стрелкового оружия и гранатометов по Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановки противник вел огонь из БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки работал вражеские снайперы.

На донецком направлении, обстреляв утром одно из сельских хозяйств неподалеку Новолуганского, боевики не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Вечером боевики обстреляли из минометов Авдеевку. В результате чего ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке.

На луганском направлении за сутки было зафиксировано шсть случаев использования боевиками оружия. В частности, после шестич асов вечера и до полуночи противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.

Напомним, в ночь на среду, 31 мая, боевики обстреляли село Зеленый Гай Волновахского района. Под вражеский огонь попала территория детского лагеря. На момент обстрела в здании детского лагеря находился только охранник, поэтому никто не пострадал нет.