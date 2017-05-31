Во Львове мусор пока что не вывезен с 310 площадок

Речь – о площадках, которые относятся к жилому фонду. Это значит, что мусор пока что не вывезен с 25 процентов общего числа площадок. Эти сведения распространило управление жилхозяйства Львовского горсовета. В частности, отходы пока что не вывезли с 12-ти площадок Железнодорожного района, а также в Сиховском районе – с 91-ой площадки – отметили в горсовете.

Также известно, что от отходов уже очистили площадки в Галицком районе. Как известно, в стране уже внедряют новую систему сбора бутылок из пластика.

Как сообщал УРА-Информ, возле Полтавы горела свалка отходов.