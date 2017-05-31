В Василькове обнаружена нарколаборатория

Так, умельцы занимались производством примерно килограмма метадона за один месяц. Эти сведения распространили в прокуратуре Киевщины. Прокуратура и полиция сумели обезвредить группу торговцев наркотиками, состоящую из четырех граждан. Они производили и хранили наркотики – ради их дальнейшего сбыта.

В лаборатории города Васильков дельцы каждый месяц производили по килограмму метадона и потом торговли им на Киевщине. А деньги им пересылали на карточки.

Как сообщал УРА-Информ, в Павлограде обнаружен мужчина, хранивший дома наркотики.