17:54 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166997:mysnichenko

В Украине начал работать рыбоохранный патруль

В нашей стране к 31-му мая приступил к своей работе рыбоохранный патруль.

В Украине начал работать рыбоохранный патруль

Так, патруль начал свою работу уже в 17-ти украинских областях. Такое сообщение сегодня распространило Госрыбагентство Украины. Согласно данным – рыбоохранный патруль уже начал работать на Николаевщине, Харьковщине, на Черниговщине и нескольких еще регионах и еще – в двух бассейновых управлениях.

К примеру, еще на прошлой неделе работу свою начали Запорожский патруль, а также Донецкий. Азовский же рыбоохранный патруль уже в первую неделю работы выявил двоих граждан, которые ловили сразу 29 сетками и в итоге поймали четыре осетра, а также калкана.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году на Киевщине рыбоохранный патруль приступил к работе в июне.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив