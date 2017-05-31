14:02 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине 300 несовершеннолетних сидят в тюрьмах – Минюст

В заведениях украинской пенитенциарной системы сейчас пребывает 294 несовершеннолетних.

В Украине 300 несовершеннолетних сидят в тюрьмах – Минюст

Эти сведения сегодня распространил замминистра юстиции Д. Чернышов. Согласно его данным – сейчас в заключении содержат 294 несовершеннолетних, среди которых в том числе – 20 девушек. Ранее же 80 процентов такого количества детей отбывали свои наказания, при этом не будучи лишены свободы. 130 человек при этом были на воспитании в неполных семьях. А с начала 2017-го украинские пенитенциарные заведения также пополнились 49-ю гражданами, которым нет 18-ти. Среди них – три девушки.

Как сообщал УРА-Информ, в тюрьму может попасть лучший футболист мира.


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