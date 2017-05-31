В Севастополе заблокировали доступ к "Вконтакте"

Таким образом, известный провайдер "Воля" отрезал пользователям доступ к российским соцсетям, в частности, "Вконтакте", а также доступ к сети Одноклассники". Жителям города также теперь отрезан доступ и к Яндекс" и Mail.Ru. Эти данные распространило "Радио Свобода", ссылаясь на сообщения крымских СМИ.

Известно, что доступ граждан к запрещенным сайтам был отрезан сегодня утром - 31 мая. Также ранее сообщалось о том, что число украинских посетителей запрещенных сайтов РФ в течение пары недель было сокращено до 12-ти миллионов граждан в день.

Как сообщал УРА-Информ, украинское МВД планировало запрет Вконтакте и прочих российских соцсетей еще в феврале.