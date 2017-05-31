В мае на Донбассе погибли семь украинских военных, более 140 получили ранения, - Турчинов

Вместе с тем 141 военный получил ранения. Такие данные сообщил в среду, 31 мая, во время оперативного совещания с военным руководством антитеррористической операции в Марьинке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, боевики начали использовать тяжелую 152-мм самоходную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Это последняя тенденция противника. Для нанесения ударов по позициям Вооруженных Сил Украины на расстоянии до 20 километров от линии разграничения боевики применяют тяжелой артиллерию и реактивные системы залпового огня, - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Турчинов заявил о необходимости уничтожения российских оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, которые незаконно пересекают границу.