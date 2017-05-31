В Херсонской области зарегистрирован еще один случай ботулизма

Женщина 1986 года рождения отравилась вяленой рыбой.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По словам мужа пострадавшей, 23 мая 2017 супруги приобрели карася вяленого городе Херсон. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи она была госпитализирована в больницу. На сегодняшний день пострадавшая продолжает лечение в реанимационном отделении.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве ввели запрет на продажу вяленой рыбы. Из-за летального случая заболевания ботулизмом.