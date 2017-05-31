В четверг ВСУ будут придерживаться режима тишины, - СЦКК

Начиная с нуля часов 1 июня и до нуля часов 2 июня применять оружие украинские войска не будут. Как сказано на странице пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook, руководство Вооруженных сил Украины сегодня отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в указанный период.

Вместе с тем Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляет, что в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных сил Украины будут в любой момент готовы применить оружие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, стороны конфликта на Донбассе согласовали вступление в силу с полуночи 1 июня 2017 года режима прекращения огня. Об этом заявил представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передают сепаратистские СМИ.