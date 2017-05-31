16:13 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В АТО 14 обстрелов за последние сутки

За прошедшие сутки на донецком направлении зоны АТО произошло 14 вражеских обстрелов.

В АТО 14 обстрелов за последние сутки

Это сообщает спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко во время брифинга.

В сообщении говорится, что в Новолуганском противник совершил несколько обстрелов с применением минометов. При этом было выпущено около 3 десятков мин, несколько из них, попали в сельскохозяйственное предприятие.

Также отмечено, что в Авдеевке противник совершил минометный обстрел, который продолжался около часа.

Также несколько вражеских провокаций произошло в Зайцевом, Песках и Невельском.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в ООН назвали реальное число жертв конфликта на Донбассе.


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