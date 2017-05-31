В АТО 14 обстрелов за последние сутки

Это сообщает спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко во время брифинга.

В сообщении говорится, что в Новолуганском противник совершил несколько обстрелов с применением минометов. При этом было выпущено около 3 десятков мин, несколько из них, попали в сельскохозяйственное предприятие.

Также отмечено, что в Авдеевке противник совершил минометный обстрел, который продолжался около часа.

Также несколько вражеских провокаций произошло в Зайцевом, Песках и Невельском.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в ООН назвали реальное число жертв конфликта на Донбассе.