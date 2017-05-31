Украина наложила арест на активы российского "Газпрома"

Данную информацию компания "Газпром" сообщила в своем квартальном отчете.

В сообщении говорится, что под арест также попадает недавняя инвестиция "Газпрома" в свою дочернюю компанию в размере 232 миллионов рублей.

Напомним, что Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста "Газпром" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Ранее УРА-Информ сообщал, что глава "Нафтогаза" Коболев уверен в том, что добываемого природного газа в нашей стране точно не хватает на всех, чтобы гарантировать его невысокую цену.