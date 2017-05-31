12:16 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы самовольно занимают жилье людей, выехавших из зоны АТО

В местах, где сейчас проходит АТО, уже фиксируют немало фактов занятия терористами домов граждан, покинувших зону АТО.

Террористы самовольно занимают жилье людей, выехавших из зоны АТО

Так, боевики решили заселяться в дома граждан, которые ранее выехали из зоны АТО. Сегодня эту информацию распространил Д. Тымчук – украинский депутат – при помощи соцсетей. По итогам передислокации одного из полков ДНР с населенного пункта Безымянное в Седово было замечено немало случаев заселения террористов в пустые здания, в которых ранее обитали люди, покинувшие зону АТО. Данная ситуация уже вызвала возмущение у местных жителей и у руководства района.

Как сообщал УРА-Информ, 30-го мая в местах проведения АТО зафиксирована гибель одного силовика.


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