Террористы самовольно занимают жилье людей, выехавших из зоны АТО

Так, боевики решили заселяться в дома граждан, которые ранее выехали из зоны АТО. Сегодня эту информацию распространил Д. Тымчук – украинский депутат – при помощи соцсетей. По итогам передислокации одного из полков ДНР с населенного пункта Безымянное в Седово было замечено немало случаев заселения террористов в пустые здания, в которых ранее обитали люди, покинувшие зону АТО. Данная ситуация уже вызвала возмущение у местных жителей и у руководства района.

Как сообщал УРА-Информ, 30-го мая в местах проведения АТО зафиксирована гибель одного силовика.