Столичная полиция задержала за взятку чиновника Госгеокадастра

Чиновник ведомства попался на горячем при получении взятки в 200 тысяч гривен. За эти деньги он обещал сменить целевое назначение 35-ти земельных участков в пригороде столицы.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины,

взяточник был задержан согласно статье Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере сопряженное с вымогательством.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области полиция в среду утром, 31 мая, разоблачили и задержали сотрудник военкомата одного из районов. Чиновник требовал и получил от гражданина тысячу долларов. За эти деньги он обещал содействие в уклонении от призыва на срочную военную службу.