Сергею Лещенко посоветовали не позорить статус народного депутата

Текст обращения размещен на официальной странице компании "БФ Групп" в Facebook.

"Господин Лещенко, позвольте вам сообщить, что вы как-то стремительно рассмотрели во время обычного депутатского приема целое дело фитнесс-клуба "Софийский" и его владелицы Ирины Рябченко. Дело, которое только суды рассматривали более пяти месяцев", - заявил Гранц, комментируя публикацию Лещенко.

Глава "БФ Групп" подчеркнул, что Лещенко даже не попытался связаться с представителями компании и разобраться в ситуации, а просто начал обливать грязью. "Вы подменили собой правосудие и стремительно вынесли моей компании, а заодно и партии "Народный фронт" обвинительный приговор. Но вам не привыкать, вы так же каждый день клевещете не только на партнеров по коалиции, но и на партию, с которой вы зашли в парламент", - заявил бизнесмен.

В обращении к Лещенко собственник "БФ Групп" приводит факты, доказывающие, что его компания успешно и легально развивает бизнес, чем не может похвастаться взятая под опеку народным депутатом Рябченко.

"2008 год. Начало деятельности Группы компаний БФ. Компания с партнерами инвестирует в строительство складов. Построено около ста тысяч квадратных метров, инвестировано сотни миллионов гривен. Впоследствии площади проданы основному партнеру и работают до сих пор. В это время госпожа Рябченко берет кредит 15 млн долл и 5 млн грн", - пишет Гранц.

"2010 год. "БФ Групп" привлекает новые инвестиции в страну и становится партнером мирового лидера торговли - компании Heinemann. Вы же первый кричите о привлечении инвестиций? Я их привлекаю на деле и инвестирую, а вы своими заявлениями убиваете это желание. В это время мошенница Рябченко управляет клубом "Софийский", - говорится в открытом письме.

В результате, по словам Гранца, на сегодняшний день в "БФ Групп" работает 670 человек, получая в среднем 27 тыс грн в месяц, в то время как в клубе "Софийский" 60 человек персонала с заработной платой 3,5 тыс грн. Среди других сравнений бизнесмен приводит выплаты по аренде: "БФ Групп" за последние 3,5 года заплатила около 800 млн грн (18 млн в месяц). "У мошенницы Рябченко аренда 283 тыс грн в месяц в центре Киева, и то платит сама себе", - пишет собственник компании.

Гранц отметил, что "БФ Групп" в партнерстве с немецкими коллегами инвестировала в магазины аэропорта "Борисполь" более 15 млн евро, предлагая пассажирам сервис мирового уровня, после чего авторитетное британское издание Sky trax включило "Борисполь" в тройку лучших аэропортов Европы. Собственник компании добавил, что это стало возможным благодаря усилиям Максима Бурбака из "Народного фронта".

"Ну и самое главное, с чего живет страна, - налоги. Группа компаний БФ уплатила на 1 января 2017 года около 350 млн грн. У мошенницы Рябченко, поверьте мне, ноль. Только за прошлый год ее компания показала 9 млн грн убытка. И вишенка на торт, пользуясь вашей терминологией, - у "БФ Групп" никогда не было и нет ни одного кредита ни в украинском, ни в каком другом банке. Мошенница Рябченко украла все 15 млн долл вкладчиков банка. Такие мошенницы, как она, не возвращая кредиты, убивают банки. Вкладчикам я рекомендую идти и требовать свои деньги с таких, как Рябченко", - подчеркнул Гранц в открытом письме к Лещенко.

"Ко всему сказанному выше я хочу добавить одно: мне не нужны ваши извинения, мне на них начхать. И второе: вы, господин Лещенко, политическая проститутка или проститут, как вам ближе. Делайте выводы, каких людей принимать в приемной с надписью "народный депутат Украины", - заявил собственник "БФ Групп".