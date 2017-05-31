Последний день весны в Украине будет жарким и дождливым

Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области, а днем практически по всей Украине местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах западных областей град и шквалы ветра до 15-20 метров на секунду.

Ветер юго-западный 5-10 метров на секунду. Температура днем поднимется до 24-29 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня синоптики осадков не обещают, однако вечером местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ночью столбики термометров покажут 12-18 теплых градусов. Днем будет от 23 до 29 градусов со знаком плюс.

На севере страны в среду местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составил 11-17 градусов тепла. Дневная температура составит 24-29 градусов жары.

В центре Украины днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха ночью будет удерживаться в пределах 12-18 градусов. Днем потеплеет до 24-29 градусов.

На востоке сегодня также дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 11-17 теплых градусов. Днем будет жарко до 24-29 градусов.

На юге Украины сегодня также жарко. Дожди и грозы пройдут практически во всех областях. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

В Крыму днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов со знаком полюс.