На переговорах в Берлине как приоритетный подымался вопрос заложников, - Ирина Геращенко

Об этом в среду утром, 31 мая, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она поблагодарила украинскую сторону на переговорах и отметила, что Пристайко рассказал о проведенной верификации украинской стороной, и о готовности согласовать окончательные списки и дату освобождения.

Он также отметил, что ключевое - готовность другой стороны, - отметила политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине завершились переговоры в рамках нормандского формата. Украина на встрече предложила очередной, уже десятый режим тишины, однако потребовать от российской стороны, чтобы президент России Владимир Путин лично говорил об этом с боевиками.