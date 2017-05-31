09:16 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На переговорах в Берлине как приоритетный подымался вопрос заложников, - Ирина Геращенко

В Берлине, во время переговоров первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, который представлял Украину на переговорах в "нормандском формате", поднял как приоритетный вопрос о заложниках.

На переговорах в Берлине как приоритетный подымался вопрос заложников, - Ирина Геращенко

Об этом в среду утром, 31 мая, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она поблагодарила украинскую сторону на переговорах и отметила, что Пристайко рассказал о проведенной верификации украинской стороной, и о готовности согласовать окончательные списки и дату освобождения.

Он также отметил, что ключевое - готовность другой стороны, - отметила политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине завершились переговоры в рамках нормандского формата. Украина на встрече предложила очередной, уже десятый режим тишины, однако потребовать от российской стороны, чтобы президент России Владимир Путин лично говорил об этом с боевиками.


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