15:52 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине неизвестные подожгли школу

Вчера в Львовской области неизвестные подожгли школу. Происшествия произошло ночью.

На Львовщине неизвестные подожгли школу

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

В сообщении говорится, что по предварительным данным, неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако частично уничтожено имущество, которое было в классе на сумму около 20 тыс. гривен.

В данный момент правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению преступления. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее УРА-Информ сообщал, что в одном из киевских офисов произошел пожар.


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