Любомир Гузар скончался после тяжелой болезни

Он умер после тяжелой болезни. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы УГКЦ.

В документе также отмечается, что о похоронной службе будет сообщено позже.

Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью предстоятеля Украинской греко-католической церкви (2005-2011 гг.) Любомира Гузара.

Как написал на своей страничке в Facebook, глава государства, он искренне скорбит со всеми верными УГКЦ и всей Украины. Выражаю глубокое уважение этому светлому человеку, настоящему подвижнику, который смело нес слово Господне украинцам в двух веках на рубеже двух тысячелетий, - написал Порошенко, добавив, что украинцы должны продолжать борьбу за Украину, за мир и за любовь, как призывал Гузар.

Свои соболезнования также выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Премьер написал на своей страничке в социальной сети, что сегодня день выдался насыщенным как хорошими новостями, так и новостями чрезвычайно печальными. Ушел в вечность великий человек, человек чрезвычайно мудрый и преданный Украине. Не стало Блаженнейшего Любомира Гузара. Вечная память, - отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня умер Блаженнейший Любомир Гузар.