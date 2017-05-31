Лето начнется с грозовых дождей, но будет теплым

Синоптики обещают в первый летний месяц температуру воздуха на уровне от 24 до 30 градусов выше нуля, преимущественно без осадков. Как рассказала в среду, 31 мая, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко, начало лета будет типичным для этого времени.

Синоптики не ожидают ничего особенного - завтра еще могут быть на юге, местами на востоке и в центральных областях кратковременные дожди с грозой, однако уже в следующие дни дожди прекратятся и наступит довольно теплая погода с температурой воздуха в 20-25 градусов.

Но уже после 5-6 июня столбики термометров вновь поднимутся до до 24-29 градусов, а на юге и Закарпатье – до 30 градусов выше нуля.

Таким образом, по словам синоптика, начало июня будет типичным для этого времени, преимущественно без осадков, но с дождями летнего характера – грозовыми и неравномерными, где-то больше, где-то меньше, где-то совсем может не быть, - рассказала Савченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня синоптики осадков не обещают, однако вечером местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.