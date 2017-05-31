Количество жертв наводнения на Шри-Ланке превысило 200 человек

Более 77 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще более 1,5 тысяч домов были разрушены.

Такие данные, ссылаясь на правительство страны, опубликовала The Associated Press. По данным агентства на данный момент 202 человека были объявлены мертвыми.

Кроме того, по данным Управления Организации объединенных наций на Шри-Ланке, 16 больниц, непосредственно пострадавших от наводнений или оползней были эвакуированы, частично или полностью. Из-за увеличения числа перемещенных лиц и отсутствия пространства во временных убежищах, многие из них подвергаются риску заболевания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера вечером сообщалось, что в результате наводнения на Шри-Ланке, вызванного сильнейшими с 2003 года ливневыми дождями, погибли 193 человека, еще 94 считаются пропавшими без вести.