Харьковская полиция задержала сотрудника районного военкомата - ФОТО

Чиновник требовал и получил от гражданина тысячу долларов. За эти деньги он обещал содействие в уклонении от призыва на срочную военную службу.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры сил АТО, взяточник в погонах задержан согласно закону непосредственно во время передачи оговоренной суммы. Процесс передачи денег проходил под контролем правоохранителей.

Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия, - говорится в сообщении.

В ближайшее время чиновнику будет сообщено о подозрении. Он будет отстранен от должности и суд изберет ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Черкасской области задержала декана факультета Уманьского национальног университета садоводства. Чиновник попался на взятке в три тысячи гривен. Такую сумму он потребовал за содействие студенту в сдаче экзаменационной сессии.