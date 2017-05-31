07:28 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики ночью обстреляли детский лагерь в Волновахском районе, повреждено здание - ФОТО

В ночь на среду, 31 мая, боевики обстреляли село Зеленый Гай Волновахского района.

Боевики ночью обстреляли детский лагерь в Волновахском районе, повреждено здание - ФОТО

Под вражеский огонь попала территория детского лагеря. На момент обстрела в здании детского лагеря находился только охранник, поэтому никто не пострадал нет.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, сейчас в лагере работает следственно-оперативная группа, которая обследует местность. По состоянию на семь часов утра обнаружено шесть поврежденных окон. Полиция открыла уголовное дела по статье Уголовного кодекса Украины Террористический акт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 30 мая, около восьми часов вечера российские наемники обстреляли жилы кварталы Авдеевки. Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по улице Некрасова. Вторая мина упала возле частного дома. Взрывом мины повреждены окна, стены и крыша дома. Ранения получили три человека.


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