Боевики ночью обстреляли детский лагерь в Волновахском районе, повреждено здание - ФОТО

Под вражеский огонь попала территория детского лагеря. На момент обстрела в здании детского лагеря находился только охранник, поэтому никто не пострадал нет.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, сейчас в лагере работает следственно-оперативная группа, которая обследует местность. По состоянию на семь часов утра обнаружено шесть поврежденных окон. Полиция открыла уголовное дела по статье Уголовного кодекса Украины Террористический акт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 30 мая, около восьми часов вечера российские наемники обстреляли жилы кварталы Авдеевки. Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по улице Некрасова. Вторая мина упала возле частного дома. Взрывом мины повреждены окна, стены и крыша дома. Ранения получили три человека.