Боевики массово расторгают контракты ВС России – разведка

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день в соединениях и частях российских оккупационных войск возросло количество военнослужащих, которые подают рапорты на увольнение, в результате недовольство низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением к ним со стороны командиров (кадровых военнослужащих ВС РФ).

Сообщается, что, в частности, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты 15 военнослужащих подали рапорты на увольнение и, ожидая решения об увольнении, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять боевые задачи.

Также отмечается, что уйти из ряда российских военных хотят не только военнослужащие звена "рядовой - сержант" и младшие офицеры, но и те из украинцев, кто был завербован в армию из местного населения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в ООН назвали реальное число жертв конфликта на Донбассе.