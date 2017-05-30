Женщина на миллион — практический мастер-класс для женщин

4 уникальных спикера, насыщенная информация, решение проблем, новые идеи и знания!
Индивидуальные консультации от спикеров, благоприятная атмосфера, новые знакомства и положительные эмоции гарантированы!
Интенсив «Женщина на миллион» для вас, если Вы хотите:
Быть лидером и при этом оставаться женственной
Всегда производить хорошее впечатление
Создавать ажиотаж вокруг себя
Знать все тонкости и нюансы брачных контрактов и применять их в своей жизни
Пользоваться успехом и уважением у мужчин
Разбираться в тонкостях жестов и мимики.
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Вы будете знать больше, чем говорит Вам собеседник. Один день насыщенной информации, который изменит Вашу жизнь навсегда!
Количество мест в зале ограничено! Приходите!
СПИКЕРЫ МАСТЕР-КЛАССА ЖЕНЩИНА НА МИЛЛИОН:
Оксана Диптан
Бизнес-тренер, коуч, консультант по инструментам автоматизированной оценки личности. Руководитель компании Deeptan consulting. Более 20 лет работы в большом бизнесе. Автор персональных методик корпоративного и публичного выступления.
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Марина Бурмака
Эксперт по женскому лидерству, президент Украинского центра общественного развития.
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Наталия Горбаль
Адвокат, партнер адвокатской компании «Золотая Середина», писательница, автор нашумевшего бестселлера «Must have сезона, или Новый взгляд на брачный договор».
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Марина Кинах
Заслуженный журналист Украины, супруга известного политика Анатолия Кинаха, пресс-секретарь Союза промышленников и предпринимателей Украины, куратор многочисленных социальных проектов, телеведущая, заботливая мать троих детей, счастливая бабушка и пример успешной украинской женщины.
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Количество мест в зале ограничено!
Чтобы забронировать участие на мастер-класса «Женщина на миллион», необходимо заполнить регистрационную форму https://goo.gl/forms/cXOcC3lBc6Wd8KVJ2
Эксклюзивный тренинг, который гарантировано изменит вашу жизнь в лучшую сторону!
Организаторы: Грушевского,5 и Bizon MEDIA