Женщина на миллион — практический мастер-класс для женщин

4 уникальных спикера, насыщенная информация, решение проблем, новые идеи и знания!

Индивидуальные консультации от спикеров, благоприятная атмосфера, новые знакомства и положительные эмоции гарантированы!

Интенсив «Женщина на миллион» для вас, если Вы хотите:

Быть лидером и при этом оставаться женственной

Всегда производить хорошее впечатление

Создавать ажиотаж вокруг себя

Знать все тонкости и нюансы брачных контрактов и применять их в своей жизни

Пользоваться успехом и уважением у мужчин

Разбираться в тонкостях жестов и мимики.

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Вы будете знать больше, чем говорит Вам собеседник. Один день насыщенной информации, который изменит Вашу жизнь навсегда!

Количество мест в зале ограничено! Приходите!

СПИКЕРЫ МАСТЕР-КЛАССА ЖЕНЩИНА НА МИЛЛИОН:

Оксана Диптан

Бизнес-тренер, коуч, консультант по инструментам автоматизированной оценки личности. Руководитель компании Deeptan consulting. Более 20 лет работы в большом бизнесе. Автор персональных методик корпоративного и публичного выступления.

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Марина Бурмака

Эксперт по женскому лидерству, президент Украинского центра общественного развития.

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Наталия Горбаль

Адвокат, партнер адвокатской компании «Золотая Середина», писательница, автор нашумевшего бестселлера «Must have сезона, или Новый взгляд на брачный договор».

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Марина Кинах

Заслуженный журналист Украины, супруга известного политика Анатолия Кинаха, пресс-секретарь Союза промышленников и предпринимателей Украины, куратор многочисленных социальных проектов, телеведущая, заботливая мать троих детей, счастливая бабушка и пример успешной украинской женщины.

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Количество мест в зале ограничено!

Чтобы забронировать участие на мастер-класса «Женщина на миллион», необходимо заполнить регистрационную форму https://goo.gl/forms/cXOcC3lBc6Wd8KVJ2

Эксклюзивный тренинг, который гарантировано изменит вашу жизнь в лучшую сторону!

Организаторы: Грушевского,5 и Bizon MEDIA