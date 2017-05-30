23:29 30.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник в зоне боевых действий погиб один военный

Во вторник, 30 мая, боевики 16 раз открывали огонь по украинским военным.

Во вторник в зоне боевых действий погиб один военный

В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба штаба АТО, ситуация на Донбассе остается напряженной. В штабе также сообщают, что в районе Новотроицкого, Березового и Чермалыка боевики применили ствольную артиллерию и минометы, а из крупнокалиберных пулеметов  обстреляли Красногоровку, Марьинку и Богдановку.

На Донецком направлении обстреляли Новолуганское. Были повреждены две свинофермы, на одной из них возник пожар. Работники хозяйств не пострадали. Кроме того, в течение дня боевики не прекращали вооруженные провокации в южном и восточном пригороде Авдеевки.

На Луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, боевики совершили только одну вооруженную провокацию вблизи Крымского, где осуществили обстрел из минометов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник утром, 30 мая, боевики, которые не прекращают обстреливать украинские позиции, открыли огонь по населенному пункту Новолуганское. Тут вражеские снаряды попали на территорию сельхозпредприятие "Бахмутский аграрный союз". В результате таких действия загорелась ферма.


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