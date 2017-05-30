Во Львое объявлен траур по годовщине трагедии на Грибовичской свалке

Тогда в результате смещения мусора во время пожара погибли трое спасателей. В связи с чем во Львове сегодня объявлен день.

Как сообщает пресс-служба городских властей, сегодня на всей территории города будут вывешены флаги Украины с траурными лентами, приспущен государственный флаг на административных зданиях. Жителей города просят соблюдать траура и не проводить развлекательных мероприятий.

Напомним, 30 мая 2016 года спасатели ликвидировали пожар на территории свалки. Однако, уже к трем часам дня во время сбора пожарно-технического оборудования на территории свалки произошло смещение мусора с высоты около 90 метров. В результате под завалами оказалось трое спасателей - 28-летний Юрий Рудый, начальник ДПРП-48 м. Рава-Русская, майор службы гражданской защиты, 32-летний Андрей Вненкевич, начальник караула ДПРЧ-17 м. Жовква, капитан службы гражданской защиты и 27-летний Богдан Юнко, пожарный-спасатель ДПРЧ-17 м. Жовква, старший сержант службы гражданской защиты.

Как сообщал УРА-Информ, дьвовская прокуратура предъявила обвинение должностным лицам коммунального предприятия "Збиранка" в служебной халатности, что привела к гибели людей. Однако дело до сих пор не закрыто.