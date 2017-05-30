В зоне АТО продолжают разворовывать оружие

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В сообщении говорится, что один из военнослужащих похитил реактивный пехотный огнемет РПО-М "Шмель-М" и самовольно оставил часть с оружием.

И это был не единственный случай. Также сообщается, что во время проверки несения боевого дежурства на передовой позиции одного из подразделений "1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК" офицер ВС РФ похитил оружие подчиненного и заставил последнего его выкупить.

Также на неподконтрольных территориях выявлены факты сокрытия боеприпасов для их дальнейшей продажи.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Россия активнее перебрасывает на Донбасс военных и оружие.